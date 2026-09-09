Nem pénz kell hozzá: ezt adjuk a nagyszülőknek

A nagyszülőktől kapott legfontosabb szellemi örökség egyszerű mondatokban rejlik: dolgozz becsülettel; becsüld meg, amid van; figyelj a természetre, és soha ne feledd a családot. Hegyi József méhész és apiterapeuta is arra biztat mindenkit, hogy ezen a napon ne tárgyakkal, hanem valódi figyelemmel ajándékozzuk meg nagyszüleinket: üljünk le melléjük, és kérdezzük őket a múltjukról, a gyerekkorukról, hiszen eljön az idő, amikor már nem lesz kitől meghallgatni ezeket a történeteket.



„Ahogy az ősz beköszöntével a természet is elcsendesedik és megújulásra készül, érdemes nekünk is megállnunk, és odafigyelnünk a gyökereinkre, valamint szeretteink egészségére.”



A föld és a kitartás öröksége



Hegyi József nagyszülei egyszerű, szegény parasztemberek voltak.



„Nem elméleteket gyártottak a sikerről, hanem minden reggel felkeltek és becsülettel elvégezték a dolgukat, még a legnehezebb időkben is” – idézi fel a méhész.



Ez a fajta kitartás és a természet iránti tisztelet köszön vissza József munkájában is, amelyet apjától tanult meg, és évtizedek óta elkötelezetten végez.



„Ma szinte mindent azonnal akarunk, és ha valami elromlik, könnyen lecseréljük vagy feladjuk. Ők azonban megjavították, amit lehetett, beosztották, amijük volt, és tudták, hogy a fontos dolgokhoz idő kell” – emlékszik vissza. „Ez a bölcsesség a méhészetben is alapvető: sem a méheket, sem a természetet nem lehet siettetni!”



A gondoskodás nemtől és kortól független



A nagyszülők napja tökéletes alkalom arra, hogy ne csak szavakkal, hanem a természet adta gondoskodással is kifejezzük szeretetünket idősebb hozzátartozóink iránt. A méhkaptár kincsei, mint a méhpempő, segíthetnek abban, hogy idősödő szeretteink egészségét, életerejét és bőrét megóvjuk az őszi–téli időszakban.



Az egészségmegőrzés és a bőrápolás nem csupán a nők privilégiuma. Maga a 62 éves Hegyi József – aki fiatalos megjelenésével kiváló példája a természetközeli életmód erejének – szintén aktívan használja a méhpempős készítményeket, és a férfiakat is arra ösztönzi, hogy fordítsanak kellő figyelmet bőrük egészségére. A méhpempő ráadásul az egyik legkevésbé allergizáló méhészeti termék, így szinte bárki biztonsággal alkalmazhatja a belőle készült, magas hatóanyag-tartalmú kozmetikumokat.



Őszi felkészülés: Regeneráció kívül-belül



A szeptemberi időszak nemcsak a természetben hoz változást, de a saját szervezetünk ápolásában is változást követel. A nyári intenzív napsütés és a hőség megviseli és kiszárítja a bőrt, így az ősz beköszöntével elengedhetetlenné válik a külső-belső regeneráció.



„A méhek ebben is mutatják az utat: szeptember közepére a méhcsaládok őszi felkészítése a végéhez ér. Ilyenkor etetéssel erősítjük őket a telelésre, szűkítjük a fészkeiket, és geotextíliával biztosítjuk számukra a megfelelő szellőzést és belső hőmérsékletet” – magyarázza Hegyi József.



Saját szervezetünket és bőrünket is fel kell készítenünk a hűvösebb hónapokra. A természet egyik legnagyobb kincse, a tiszta méhpempő, kiválóan támogathatja ezt a folyamatot. Belsőleg az egyik legerősebb természetes immunerősítőként tartják számon, elősegítheti a sejtszintű regenerációt és a szervezet egyensúlyának megteremtését. Külsőleg alkalmazva pedig igazi „varázsszerként” viselkedik: serkentheti a bőr kollagéntermelését, ezáltal csökkentve a ráncokat, feszessé, rugalmassá téve a megfáradt arcbőrt, miközben gyengéden tisztít és mélyen hidratál.





