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Orbán Viktor Kötcsén: Vége a türelemnek, eljött a nemzeti ellenállás ideje

Kemény politikai ellentámadást indított a Fidesz a kötcsei találkozón, ahol Orbán Viktor beszédében világossá tette: lezárult az új politikai szereplőkkel szemben tanúsított türelmi időszak.

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  • Forrás: HírTV
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A pártelnök szerint a jobboldal feladata a nemzeti szuverenitás megvédése egy olyan törekvéssel szemben, amely Brüsszel és a Tisza Párt szövetségén keresztül újra gyarmati sorba taszítaná az országot.

(Kép forrása: Magyar Nemzet)

 

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