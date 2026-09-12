Orbán Viktor Kötcsén: Vége a türelemnek, eljött a nemzeti ellenállás ideje

A pártelnök szerint a jobboldal feladata a nemzeti szuverenitás megvédése egy olyan törekvéssel szemben, amely Brüsszel és a Tisza Párt szövetségén keresztül újra gyarmati sorba taszítaná az országot.
(Kép forrása: Magyar Nemzet)
Kemény politikai ellentámadást indított a Fidesz a kötcsei találkozón, ahol Orbán Viktor beszédében világossá tette: lezárult az új politikai szereplőkkel szemben tanúsított türelmi időszak.
A pártelnök szerint a jobboldal feladata a nemzeti szuverenitás megvédése egy olyan törekvéssel szemben, amely Brüsszel és a Tisza Párt szövetségén keresztül újra gyarmati sorba taszítaná az országot.
(Kép forrása: Magyar Nemzet)