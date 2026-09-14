Fuvarozók szorongatják a kormányt: már biztos, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek

Hétfőig kapott határidőt a kormány a fuvarozóktól, már biztos, hogy asztalhoz ülnek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke elmondta: mindenkinek érdeke, hogy az áruszállítók költsége mérséklődjenek, ugyanis a magas üzemanyagárak minden termékre átgyűrűzhetnek.

Magyar Péter pedig azt üzente az elégedetlen autósoknak: lehet, nem is kellett volna bevezetni az ötezer forintos gázolajjegyet.

Míg a kormány intézkedése nem mindenkire érvényes, a magas üzemanyagárakat mindenki megérzi, ugyanis a magyarországi áruszállítás 75-80 százaléka közúton történik, amely így felhajtja az árakat.