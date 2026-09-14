Miként vélekedik Putyin az európai békefenntartók esetleges Ukrajnai jelenlétéről?

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett kijelentette, hogy 26 ország hivatalosan is elkötelezte magát a misszió mellett, bár a részletek, mint például a csapatok létszáma és a hozzájárulások, továbbra sem tisztázottak. Hangsúlyozta, hogy az erő nem a frontvonalon fog harcolni, hanem „bármilyen új nagyobb agresszió megelőzését” szolgálja. Zelenszkij üdvözölte az ígéretet, mint „az első ilyen komoly, konkrét lépést” Ukrajna háború utáni jövőjének biztosításában. Ukrajna ragaszkodik a nyugati biztonsági garanciákhoz, de Putyin szerint egy ilyen csapattelepítés inkább akadályozná, mint biztosítaná a hosszú távú békét, és megismételte azt a nézetét, hogy Ukrajna Nyugattal való mélyülő katonai kapcsolatai a konfliktus „kiváltó okai” közé tartoznak.