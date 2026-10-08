A VOSZ is nekiment a vagyonadónak: már nem pártpolitikai a vita

A Monitor mai témáiban Magyar Péter, a diplomataútlevelek és a vagyonadó ugyanazt a kérdést hozzák elő: mi marad a politikai kommunikációból, amikor megérkezik a hatósági vagy szakmai válasz. A Magyar Péter ügyészségi kihallgatása megtörtént, a diplomataútlevél-nyomozás lezárása bűncselekmény hiányában történt, a VOSZ vagyonadó-kritikája pedig már nem ellenzéki politikusoktól, hanem országos vállalkozói érdekképviselettől érkezett.

Monitor: gyanúsítottként hallgatták ki Magyar Pétert

Magyar Péter október 7-én este, előre egyeztetett időpontban jelent meg a Központi Nyomozó Főügyészségen. A miniszterelnököt a 2024-es Ötkert-ügyben, lopás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki. Nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és érdemi védekezést terjesztett elő.

A politikai érdekesség nem pusztán maga a gyanúsítás. Magyar korábban látványosan kommunikált az ellene folyó eljárásról és maga is kérte mentelmi jogának felfüggesztését. Ehhez képest a tényleges kihallgatás előre egyeztetett időpontban, nyilvános Facebook-élőzés, helyszíni sajtóesemény vagy előzetes bejelentés nélkül zajlott le. Utólag maga Magyar számolt be róla közösségi oldalán.

A „stikában rabosították” megfogalmazással ugyanakkor vigyázni kell. Az ügyészség közleménye gyanúsítotti kihallgatást erősít meg, rabosításról nem közöl adatot. A Fidesz is éppen azt kérdezi nyilvánosan, történt-e rabosítás. Vagyis jelenleg az a bizonyítható állítás, hogy Magyar gyanúsított lett és kihallgatták; az nem, hogy bizonyítottan rabosították.

Az első Monitor-kérdés ezért egyszerűbb és erősebb a csípős jelzőknél: miért maradt el ezúttal az a nyilvános politikai show, amelyet Magyar Péter más, számára kedvezőbb ügyekben szívesen használ?

A második történetben már maga a nyomozó hatóság tett pontot egy vád végére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság bűncselekmény hiányában megszüntette a Szijjártó Péter külügyminisztersége idején kiadott diplomataútlevelek miatt indult nyomozást. A rendőrség bekérte a Külügyminisztérium belső vizsgálatának adatbázisát és összefoglalóját, majd arra jutott, hogy a jogszabály a külügyminiszternek széles mérlegelési jogot biztosított a nem alanyi jogon járó diplomataútlevelek kiadásánál.