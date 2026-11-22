Vasárnap 1 óra 55 perckor riasztották a tűzoltókat: a rudabányai művelődési ház földszinti, ötven négyzetméteres könyvtára teljesen kiégett, a lángok az emeletre és a tetőre is átterjedtek. Öt település egységei reggel hatra megfékezték a tüzet, senki sem sérült meg. A Gvadányi József Művelődési Ház idén tavasszal nyílt újra a HírTV beszámolója szerint 400 millió forintos felújítás után. A HírTV kék hírei.

Rudabányai művelődési ház: gyújtogatás állhat a háttérben?

A rudabányai művelődési ház tüzének okát még vizsgálják. A HírTV értesülése szerint betörés is történhetett, két személyt előállítottak; a gyújtogatás lehetősége felmerült, de a feltételezett összefüggést hivatalosan még nem erősítették meg. A tűzvizsgálati eljárás hivatott tisztázni a történteket. Novák Péter polgármester szerint a helyiek épp kezdték újra birtokba venni a kulturális programok helyszínét. A könyvtár elvesztése ne