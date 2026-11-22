A kampányígéretek világában a számológép gyakran kellemetlen vendég. Magyar Péter 2024-ben azt ígérte, 2027-re megdupláznák a minimálbért: az akkori bruttó 266 800 forint kétszerese 533 600 lett volna. A Tisza Párt kormányzása alatt megszületett megállapodás viszont 347 000 forintos minimálbérről és 7,5 százalékos emelésről szól. Ez is növekedés, csak a duplázástól meglehetősen messze van. HírTV-előzmény.

Kampányígéretek: a számológép nem kapott párttagságot

A kampányígéretek mellé most részletes magyarázat is jár: a kormány adójóváírás mellett bizonyos dolgozóknál 17,2 százalékos nettó növekedést vár, a 2027-es költségvetés pedig családipótlék-emelést is tervez. Ezek számítanak, de a korábbi bruttó bérígéretet nem írják át. „Erre szavaztatok!” – hangzik az egyszerű válasz, mintha a voks örökös felmentés volna. Pedig aki egy ígéret teljesülésére kíváncsi, nem feltétlenül lett hűtlen: lehet, hogy csak elővette a számológépét. Kormányzati adatok.