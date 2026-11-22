A házszabály-módosítás Magyar Péter kormánya szerint hatékonyabb vitákat hozna, de a képviselők napirend előtti felszólalásait heti egy ülésnapra szűkítené; a kormánytagokra nem vonatkozna a korlát. A 2027-es költségvetés kapcsán a Fidesz 26 adóintézkedés miatt bírálja a Tisza Párt terveit: új adókat, kulcsemeléseket és kedvezményváltozásokat sorol fel. HírTV-előzmény.

Magyar Péter: túlterheléses támadás vagy három politikai vita?

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a kormány és a főváros parkolási megállapodását bírálta: szerinte a Tisza ugyanúgy bánik Budapesttel, mint korábban a Fidesz. A Csörte vitájában Gajdics Ottó, Fodor Gábor, Novák Zoltán és Szikra Levente ütköztette álláspontját M. Dobos Marianne vezetésével. Magyar Péter három párhuzamos vitája egyetlen kérdést vet fel: mennyiben indokoltak a változtatások, és ki viseli a következményeket? Forrás: Telex.