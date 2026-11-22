Fodor Gábor a HírTV Csörte című műsorában a szájzártörvény tervét bírálta: szerinte a napirend előtti felszólalás az ellenzék egyik legfontosabb eszköze. A Tisza házszabály-módosítása a képviselőcsoportok jogai közül éppen ezt szűkítené heti egy kijelölt ülésnapra, miközben a miniszterelnök és a kormány tagjai továbbra is minden ülésnapon szót kérhetnének. A különbség a parlamenti ellenőrzés lehetőségeiről is vitát nyit. A HírTV korábbi cikke.

Szájzártörvény: egy egész frakciót is eltilthatnának

A személyes érintettség miatti felszólalás ideje két percről egyre csökkenne. Ha egy ülésen ugyanazon frakció három tagja megszegi az új szabályt, az egész képviselőcsoportot egy hónapra eltilthatnák ettől a megszólalási formától. Fodor Gábor szerint helytelen az ellenzéki képviselők egyik legfontosabb jogát korlátozni. A Tisza a hatékonyabb parlamenti munkával indokolja a javaslatát, kritikusai viszont a kormány ellenőrizhetőségét féltik. A Telex részletes elemzése.