Semjén Zsolt a vasárnap esti Bayer show vendégeként a KDNP jövőjéről beszél. A politikus szerint eljött a KDNP elnökségének átadása ideje, és rátermett utódok folytathatják a munkát. A pártot 2003 óta vezeti; az áprilisi választási vereség után már benyújtotta lemondását, de az elnökség nem fogadta el. Most Bayer Zsoltnak arról is beszél, miért nem félti a kereszténydemokratákat. A Bayer show adásai.

Semjén Zsolt: A Tisza nagyon nagy hibát követett el

A Tisza Párt szerinte „nagyon nagy hibát” követett el. Hogy pontosan mire gondol, az interjú egyik központi kérdése. Szóba kerül Seszták Miklós ügye és a Semjén által politikai rágalomhadjáratként jellemzett támadássorozat is. A pártelnök a lehetséges vezetőváltásról és a KDNP megújulásáról is beszél. A távozási szándékot nem szabad már végrehajtott tisztújításként bemutatni: az új pártelnökről a pártnak kell döntenie. Előzmények.