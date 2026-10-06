Az ügyészséget tájékoztatni kell a mentelmi jog megszűnéséről, amelynek van egy folyamata

Papp Gábor: "Az biztos, hogy egy büntetőeljárásnál nem az a hivatalos tudomásszerzés még akkor sem, hogyha ezt evidensnek tekintjük, de itt inkább az a zavaró, hogy egymással ellentétes információkat közölnek ugyanazzal a kérdéssel kapcsolatban, tehát hogy nem szembesítik az elnök asszonyt azzal, hogy az őrizetbevétel napján még a magyar közlönyben való megjelenést említette, most, hogy néhány nap eltelt, felhívtam a figyelmet arra, hogy ez időben nem feleltethető meg, ott vannak az okiratok, akkor most mér ezek szerint az fontos, hogy az országgyűlés elnöke ezt a tévében mikor mondta ezt a tévénézők számára, de hát ez egy ügyészségi eljárás."

