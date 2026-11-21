A két napos meghallgatások után végül sikerült megválasztani az MTVA új vezetőjévé. Kert Attila még korábban, 2006-ban a szocialista kormány alatt dolgozott a közmédia hírigazgatójaként. Akkor ő volt az egyik vezető, aki arról döntött, hogy nem olvassák be a tüntetők követeléseit. Emellett Kert Attila az elmúlt időszakban a Tisza Párt környékén is munkát vállalat, mint szakértő.