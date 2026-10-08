A beszélgetés során terítékre került a Magyar Péter nevéhez fűződő, nagy port kavart telefonos incidens jogi háttere is – megvizsgálva, hogy a rongálás vagy a rablás kategóriájába esik-e az eset –, ám a szakértő ennél is mélyebbre ásott. Elemzése szerint a hatósági eljárások mögött kirajzolódó összkép nem más, mint egy politikai generáció lefejezése, miközben a közéletben a jogi dogmatika és a morális alkalmasság örök dilemmája feszül.