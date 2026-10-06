Ez már az adócsökkentés kormánya?

Kettős nyomás alatt a kabinet: miközben a gazdasági szereplők a terhek növekedésétől tartanak egy esetleges KATA-duplázás árnyékában, a külpolitikában is éles fordulat jöhet Ukrajna uniós csatlakozási vétójának feloldásával.
A HírTV Komment című műsorának legfrissebb adásában Déri Stefi műsorvezetésével Stefka István újságíró, Spilák Gergő influenszer, Pulai András, a Publicus stratégiai igazgatója és Juhász Bence politológus vették górcső alá a hazai és nemzetközi politika legfrissebb fejleményeit. A középpontban a kormányzati döntések, a gazdasági kilátások és a külpolitikai irányváltások álltak.
Kettős nyomás alatt a kabinet: miközben a gazdasági szereplők a terhek növekedésétől tartanak egy esetleges KATA-duplázás árnyékában, a külpolitikában is éles fordulat jöhet Ukrajna uniós csatlakozási vétójának feloldásával.