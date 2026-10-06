Jogszerűtlenül vehették őrizetbe Seszták Miklóst

Alig, hogy felállt a köznyelvben csak ÁVH-ként emlegetett Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, már most sorozatos ellentmondásba került Unger Anna elnök. Seszták Miklós KDNP-s képviselő esetében rögtön magyarázkodásra kényszerült, miután a politikus önként ment be a Nyomozó Főügyészségre korrupciós vádak miatt. Csakhogy már a helyszínen fogadta Tasnády Katalin, az NVVH elnök helyettese. Unger Anna szerint Tasnády Katalin csak azért volt jelen, mert az alelnök személyesen akarta eljuttatni a saját hatáskörbe vont határozatokat. Unger arra is utalt azonban, hogy tudhattak arról, mikor megy be Seszták Miklós, mivel megfigyelték őt. Majd Tasnády Katalin elrendelte Seszták Miklós őrizetbe vételét, az elnök azonban ezzel kapcsolatban is magyarázkodásra kényszerült.

Csakhogy úgy tűnik, hogy a jogi végzettséggel sem rendelkező Unger Anna vezette hivatalnak nem sikerült jogszerűen őrizetbe venni Seszták Miklóst. Az ugyanis még az előtt megtörtént, mielőtt megjelent a Magyar Közlönyben – hívta fel a figyelmet a politikus ügyvédje. Papp Gábor arról is beszámolt, hogy példátlan módon őt is megfigyelték, Unger Anna ezt is cáfolni igyekezett. Csakhogy Unger Anna magyarázkodásával ellentétben még álnevet is adhatott a megfigyelést végző hatóság Papp Gábor ügyvédnek. Sőt, Papp Gábor beszámolója ellentmond Unger Annának, ugyanis pontos leírást adott arról, hogy akkor is megfigyelhették, amikor nem tartózkodott ügyfelével.

Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint már az ÁVH-ként elhíresült hivatal létrejötte is egy jogszerűtlen helyzet. Annyi sebből vérzik az őrizetbe vétel, hogy az biztos, hogy jogszerűtlen volt – tette hozzá Tuzson Bence.