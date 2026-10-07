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Ha emelkedik az adó, ki fizeti meg a különbséget?
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Franciaország-szerte több tízezren követeltek jobb oktatási körülményeket
2 perc
2 perc
A rezsicsökkentés nem ingyenes – de a megszüntetése sem az
2 perc
2 perc
Duplájára emeli a KATA havi adóját a Tisza-kormány
1 perc
1 perc
Magyar Péterék csak a közfelháborodás után lépnek az afrikai luxusvadászatoknak hódóló képviselő ügyében
4 perc
4 perc
Fordulat következhet be az ukrán EU-csatlakozás ügyében
2 perc
2 perc
Vészjósló figyelemelterelés
1 perc
1 perc
Gyulán tartotta megemlékezését a Tisza-kormány
1 perc
1 perc
Ez már az adócsökkentés kormánya?
3 perc
3 perc
Duplázott KATA
4 perc
4 perc
Financial Times: Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását
3 perc
3 perc
Osztie Zoltán: Kötelességem hirdetni az evangéliumot
HírTv
Belföld
béremelés
pedagógusok bére
béremelési követelés
Keveslik a kormány béremelési tervét a pedagógusok
A témáról egy pécsi iskola igazgatója is elmondta a véleményét.
Hírek
3 órája
Forrás: HírTV
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A kormány ismét becsapta az embereket? Panyi Miklós szerint a kampányban szó sem volt adóemelésről