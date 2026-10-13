Újabb parlamenti számháború és árad gender: a Komment leleplezi az ellentmondásokat

A parlamentben zajló feszült politikai csatározások, a gyermekvédelmi törvény újabb módosítása és a gazdasági teljesítményt övező viták adják a Hír TV népszerű műsorának gerincét. A Komment stúdiójában a szakértők higgadt, érvekkel alátámasztott beszélgetés során mutatnak rá azokra az ellentmondásokra, amelyek az új vezetés és a nemzeti oldal közötti törésvonalakat jelentik. A fókuszba került jogszabály-módosítás miatt a jobboldal egyöntetűen úgy véli, hogy ismét árad a gender a törvényhozásba, miközben az érintett politikusok éles kritikával illették az új jogszabályt.

Komment: ellenzéki kivonulás és gazdasági bűnbakkeresés

A stúdióbeszélgetés során a vendégek logikai úton cáfolják azokat az állításokat, amelyekkel a hatalom a saját teljesítményének hiányát próbálja leplezni. Miután az ellenzék tiltakozásképpen kivonult a gyermekeket érintő gyermekvédelmi törvény módosításának szavazásáról, a kormánypárti politikusok a gazdaság terén indítottak támadást. Az újabb számháború a parlamentben rávilágított, hogy a miniszterelnök retorikája szerint a visszaesés az Orbán-kormány alatt történt meg.

Vendégek:

Varga Ádám, újságíró

Pityinger László, Dopeman, rapper, producer

Trencséni Dávid, újságíró, a Klikk TV szerkesztője

Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás pártj elnöke