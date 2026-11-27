A brit tartalékosok behívásának kérdése és az európai biztonsági helyzet alakulása is szóba került a HírTV Láncreakció című műsorában, amelynek vendége Stier Gábor külpolitikai újságíró és Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő volt.

A beszélgetés során a szakértők az európai katonai és biztonságpolitikai folyamatokat, a NATO szerepét, valamint az orosz–nyugati szembenállás lehetséges következményeit elemezték. A brit tartalékosok behívásának ügye különösen fontos kérdéseket vet fel: vajon milyen fenyegetettségérzet áll a háttérben, és mennyire készülnek az európai országok egy elhúzódó, bizonytalan biztonsági helyzetre?

A műsorban elhangzottak tágabb összefüggésbe helyezik a katonai felkészültség növelését és Európa biztonsági rendszerének átalakulását.

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