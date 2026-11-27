Amikor Szentkirályi Alexandra, a művelődési bizottság elnöke Nagy Ervin meghallgatását kezdeményezte, egy kérdés már biztosan adódott:

hogyan zajlott a kulturális támogatások elosztása, ha a társulatok nyílt pályázat nélkül juthattak pénzhez?

Az államtitkár szerint szorított az idő, és 14 szakmai szervezet segített a döntésben. A Vezércikkben azt kérdezzük, ki választotta ki azokat, akiket egyáltalán megkerestek. A felelősség Mezőkövesden is vita tárgya. A balesetben egy 18 éves utas súlyosan megsérült. Vitézy Dávid emberi mulasztásról beszélt, Magyar Péter egy korábban leállított vonatbeszerzést idézett fel, a rendőrség pedig még szemtanúkat keres. A tiszás képviselők győzelmi kampánya kapcsán a párt saját vállalásaihoz nyúlunk vissza. Mi teljesült a választási ígéretekből, és mit láthat ma a közönség abból az átláthatóságból, amelyet Tarr Zoltán a kulturális pénzek ügyében is vállalt?

Műsorvezető: Szalai Szilárd

Vendégek: Gulyás István, Szikra Levente, Halász Gábor

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