Ki választotta ki a támogatottakat? Nagy Ervin meghallgatását kérik
Közel hárommilliárd forintról döntöttek nyílt pályázat nélkül. Nagy Ervin meghallgatását kéri a művelődési bizottság elnöke. A Vezércikkben a mezőkövesdi baleset felelősségi kérdéseiről és a Tisza győzelmi kampányáról is szó lesz.
Amikor Szentkirályi Alexandra, a művelődési bizottság elnöke Nagy Ervin meghallgatását kezdeményezte, egy kérdés már biztosan adódott:
hogyan zajlott a kulturális támogatások elosztása, ha a társulatok nyílt pályázat nélkül juthattak pénzhez?
Az államtitkár szerint szorított az idő, és 14 szakmai szervezet segített a döntésben. A Vezércikkben azt kérdezzük, ki választotta ki azokat, akiket egyáltalán megkerestek. A felelősség Mezőkövesden is vita tárgya. A balesetben egy 18 éves utas súlyosan megsérült. Vitézy Dávid emberi mulasztásról beszélt, Magyar Péter egy korábban leállított vonatbeszerzést idézett fel, a rendőrség pedig még szemtanúkat keres. A tiszás képviselők győzelmi kampánya kapcsán a párt saját vállalásaihoz nyúlunk vissza. Mi teljesült a választási ígéretekből, és mit láthat ma a közönség abból az átláthatóságból, amelyet Tarr Zoltán a kulturális pénzek ügyében is vállalt?
Műsorvezető: Szalai Szilárd
Vendégek: Gulyás István, Szikra Levente, Halász Gábor
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