Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról döntött nyílt pályázat nélkül. Magyar Péter október 19-én nyilvános, szigorúan ellenőrizhető rendszert ígért. Ehhez képest Szabó László szerint telefonos megkeresés után 24 órás Google-űrlap várta az érintetteket. Nagy Ervin az időhiányra és 14 szakmai szervezet bevonására hivatkozik. A Google-űrlap gyors. De miért pont a címzettje kap pénzt? A HírTV riportja.

Nagy Ervin támogatásai: ki került fel a listára?

A kulturális támogatások kedvezményezettjei teljes, tételes listája és a döntések indoklása nem ismert. Feuer Yvette társulata jelezte igényét, mégsem került a listára; Nagy Ervin privát üzenetben ígért utánajárást. Molnár Áron is hiányolja az átláthatóságot, Kőszegi Krisztián tiszás képviselő vizsgálatot sürgetne. Közpénzről van szó, nem színházi improvizációról: a szakmai egyeztetés nem helyettesíti a nyilvános feltételeket. Az elmaradt pályázat nem bizonyít jogsértést, de a korábbi kormányzati ígéret számonkérhető. A Qubit riportja.

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