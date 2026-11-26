A Tisza-kormány kulturális támogatási rendszerében különös újítása lehet az átláthatóságnak: a nyilvános pályázat helyett telefonon érkezik a lehetőség, a kiválasztottaknak pedig 24 órájuk van kitölteni egy Google-űrlapot.

Legalábbis így számolt be az eljárásról Szabó László. Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint támogatásáról döntött nyílt pályázat nélkül. Magyar Péter októberben még nyilvános, szakmai alapon működő, szigorúan ellenőrizhető rendszert ígért. A szigor most kétségkívül megjelent: az adatlap leadási határidejénél. A minisztérium időhiányra, 14 szakmai szervezet bevonására és korábban megítélt források felszabadítására hivatkozik. Ez lehet magyarázat a sürgősségre, de nem helyettesíti a teljes kedvezményezetti lista és a döntési szempontok nyilvánosságát. Molnár Áron is az átláthatóságot kéri számon. A pályázat hiánya önmagában nem jogsértés. De ha az elszámoltathatóság volt a politikai ígéret, akkor a közpénz útját nem a telefonkönyvből kellene rekonstruálni. A HírTV riportja.

Mezőkövesden viszont minden iróniának véget kell érnie.

Egy 18 éves lány életveszélyes sérüléseket szenvedett, családja emberfeletti küzdelmet vív érte. Vitézy Dávid közlekedési miniszter ötmillió forintos MÁV-gyorssegélyt jelentett be. Ez fontos segítség, de a vasút biztonságának kérdésére nem válasz. A miniszter szerint az 1567 személykocsiból 438 nem alkalmas a korszerű, központi ajtófelügyeletre. A balesetben érintett kocsi rendelkezett ezzel a képességgel, ám a szerelvény összetétele miatt a rendszer egységesen nem működhetett. A történtek pontos okát a vizsgálatnak kell feltárnia; egy Volánbusz kamerafelvétele is a hatóságokhoz került. A Fidesz rendkívüli parlamenti meghallgatást kezdeményezett. A miniszternek pedig a vizsgálattól függetlenül is válaszolnia kell:

milyen ellenőrzések és átmeneti biztonsági intézkedések védik az utasokat addig, amíg az elavult kocsikat le nem cserélik?

A felelősség nem ér véget egy beszerzési ígérettel. A HírTV beszámolója.

Tisza-kormány: a számológép nem olvasta a kampányprogramot

A gazdaságpolitikában az igazságosság ígérete találkozott az új adókkal. A november 24-én elfogadott vagyonadó az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyont érinti, az üzletrészek értékét is figyelembe véve. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az intézkedés fejlesztések és béremelések elmaradásához, szélsőséges esetben boltbezárásokhoz is vezethet. Ezek lehetséges következmények, nem bekövetkezett tények. A kormány igazságosabb közteherviseléssel érvel, és az adócsomagban családipótlék-emelés, valamint az alacsonyabb keresetűeket segítő adójóváírás is szerepel. Csakhogy az igazságosságot nem lehet kizárólag a beszedett adóval mérni. Attól, hogy az adót a tulajdonos fizeti, a gazdasági következményei még nem feltétlenül maradnak a tulajdonosnál. A vállalkozásokra gyakorolt hatást számolni kell, nem elég politikai jelzőkkel helyettesíteni.

A számológépnek ugyanis van egy kellemetlen tulajdonsága: nem tapsol a sajtótájékoztatón.

A HírTV gazdasági anyaga.