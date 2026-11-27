Amíg az orvosok Viviána életéért küzdöttek, az édesapja arra kérte az embereket, hogy adjanak vért. Pénteki közleményükben a kórház munkatársai külön is megköszönték a véradók segítségét. „A kórház valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak” – írták az intézmény közleményében.

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