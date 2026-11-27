Novemberben hét havi mélypontra süllyedt a GKI konjunktúraindex, a fogyasztói bizalmi index pedig a kormányalakítás óta a legalacsonyabb. Magyar Péter 2025. szeptember 5-én uniós pénzekkel számolva mondta: „bőven benne van a magyar gazdaságban a 3-4 százalékos növekedés”. Október 20-án, már a Tisza-kormány élén, a 3 százalék feletti gazdasági növekedés 2030-ra lett a célja. A létszámleépítésre készülő cégek aránya 16, a bővítőké 7 százalék, októberben 14 és 7 volt.

GKI konjunktúraindex: örökség vagy saját felelősség

A lakossági bizalom még 21 ponttal jobb, mint egy éve, a kormány pedig a 8,3 százalékos átvett hiányra hivatkozik. Első teljes negyedévében viszont, részben az aszály miatt, negyedéves alapon 0,1 százalékkal nőtt a GDP. A Hír TV Komment című vitaműsorában Pityinger László Dopeman rapper, producer, Lattmann Tamás nemzetközi jogász, Brenner Koloman korábbi országgyűlési képviselő, egyetemi tanár és Sarkadi-Illyés Csaba, az Economx újságírója azon vitatkoznak, örökség-e, ami a GKI novemberi felmérésében látszik.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok