Új részletek jelentek meg Nagy Ervin államtitkárságának pénzosztásáról. Szabó László a HírTV-nek arról beszélt, hogy egyes támogatottaknak Google-űrlap kitöltésére 24 órájuk volt. Nagy Ervin időhiánnyal indokolja a pályázat nélküli kulturális támogatások odaítélését, és 14 szakmai szervezet bevonására hivatkozik. Szentkirályi Alexandra a hárommilliárd forint közpénz elosztásának részleteit kéri, és kifizetés esetére feljelentést helyezett kilátásba. A HírTV mai riportja.

Nagy Ervin: hol kezdődik a politikai felelősség?

Az adóforintok útja nem lehet belső ügy. A keddi adóemelések mellett könnyítéseket is elfogadtak; a teljes mérleg közzététele elengedhetetlen. A HírTV adóösszeállítása. Nagy Ervin korábban Hankó Balázs távozását követelte az NKA-ügyben. Most a támogatások kedvezményezettjei, az összegek és a kiválasztási szempontok várnak tisztázásra. A szakmai érdekképviselet üdvözli a forrásokat, de átláthatóbb eljárást kér. A pályázat hiánya önmagában nem bizonyít jogsértést. A Qubit riportja.

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