Egy társulat csak akkor jelentkezhet támogatásért, ha tudja, hogy van rá pénz. A kulturális támogatások odaítéléséről nyílt pályázat nélkül döntöttek. Nagy Ervin szerint csak október végén vált ismertté a közel hárommilliárd forintos keret. Tarr Zoltán most azt ígéri, hogy a tárca még a kifizetés előtt újra átnézi, hogyan születtek a döntések. HírTv A Péntek 18 vendégét, Kiszelly Zoltán politológust Déri Stefi arról kérdezi, mi alapján ítélheti meg a választó, hogy a kormány állta-e a szavát.

A „szeretetország” ígérete például másként hangzik azután, hogy a házelnök a miniszterelnököt figyelmeztette a sértő megjegyzések miatt.

A minimálbér megduplázása már forintban is mérhető. A 2024-ben ígért duplázás havi bruttó 533 600 forintot jelentett volna. A 2027-re szóló bérmegállapodásban 347 ezer forint szerepel. HírTv

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