A Tisza-kormány péntekjének legsúlyosabb híre Mezőkövesdről érkezett. Meghalt Viviána, a november 24-i vonatbaleset 18 éves sérültje. Egy család gyászol, itt nincs helye politikai gúnyolódásnak. A rendőrség büntetőeljárást folytat, a 24.hu által ismertetett MÁV-jelentés szerint pedig három kamera rögzítette a történteket. A felvételek alapján az ajtó már a mozgó szerelvényen nyílt vissza. Vitézy Dávid közlekedési miniszter részvétet nyilvánított a családnak. A vizsgálatnak kell tisztáznia a felelősséget, de a minisztertől már most joggal várhatók válaszok a biztonsági hiányosságokról és a megelőző intézkedésekről.

A személyes vétkességről nem dönthetünk előre. A biztonságos vasút követelményét viszont nem függesztheti fel a vizsgálat idejére senki.

A HírTV beszámolója.

A kulturális támogatásoknál már akad helye az iróniának.

Nagy Ervin államtitkárságán közel hárommilliárd forintnyi támogatásról döntöttek nyílt pályázat nélkül. Az eljárást időhiánnyal és szakmai egyeztetésekkel indokolták, Tarr Zoltán miniszter pedig most, a kifizetések előtt újravizsgáltatja a folyamatot. Szentkirályi Alexandra parlamenti meghallgatást kezdeményezett.

Az új kulturális támogatási rendszer sajátos sorrendben működik: előbb meghozzák a döntést, aztán ellenőrzik, hogyan is született.

Mintha a közpénz útját utólag kellene berajzolni a térképre. A pályázat hiánya nem bizonyít jogsértést, de a teljes kedvezményezetti lista és a döntési szempontok nyilvánosságát sem pótolja semmiféle sajtóközlemény. Magyar Péter átláthatóságot ígért. Most megmutathatja, pontosan mit értett alatta. A HírTV elemzése.

Tisza-kormány: az ígéretek után megérkeztek a számlák

Brüsszelben sem a sikerjelentésektől volt hangos a folyosó. Magyar Péter a rendkívüli uniós csúcs után maga mondta ki: a tagállamok távolabb kerültek egymástól a 2028-ban induló hétéves költségvetés ügyében. December 16-án folytatják az egyeztetést. Az, hogy most nem született végleges megállapodás, önmagában még nem rendkívüli kudarc.

A valódi kérdés az, mennyit sikerül megőrizni a magyar mezőgazdaságnak és a felzárkóztatási támogatásoknak, illetve milyen új kötelezettségeket vállal az ország.

A diplomácia sikerét nem a tárgyalóteremben eltöltött órák száma dönti el. A magyar gazdák és adófizetők számára az európai kompromisszum nem ünnepi csoportkép, hanem nagyon is számszerűsíthető eredmény. A HírTV tudósítása.