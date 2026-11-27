Tisza-kormány: a magyarázat kész, az eredmény várat magára
Meghalt a mezőkövesdi vonatbaleset sérültje, újra vizsgálják a kulturális milliárdokat. A Tisza-kormány péntekjén brüsszeli patthelyzet, budapesti leépítések és a kutatási pénzek jövője is kemény kérdéseket vetett fel.
A Tisza-kormány péntekjének legsúlyosabb híre Mezőkövesdről érkezett. Meghalt Viviána, a november 24-i vonatbaleset 18 éves sérültje. Egy család gyászol, itt nincs helye politikai gúnyolódásnak. A rendőrség büntetőeljárást folytat, a 24.hu által ismertetett MÁV-jelentés szerint pedig három kamera rögzítette a történteket. A felvételek alapján az ajtó már a mozgó szerelvényen nyílt vissza. Vitézy Dávid közlekedési miniszter részvétet nyilvánított a családnak. A vizsgálatnak kell tisztáznia a felelősséget, de a minisztertől már most joggal várhatók válaszok a biztonsági hiányosságokról és a megelőző intézkedésekről.
A személyes vétkességről nem dönthetünk előre. A biztonságos vasút követelményét viszont nem függesztheti fel a vizsgálat idejére senki.
A kulturális támogatásoknál már akad helye az iróniának.
Nagy Ervin államtitkárságán közel hárommilliárd forintnyi támogatásról döntöttek nyílt pályázat nélkül. Az eljárást időhiánnyal és szakmai egyeztetésekkel indokolták, Tarr Zoltán miniszter pedig most, a kifizetések előtt újravizsgáltatja a folyamatot. Szentkirályi Alexandra parlamenti meghallgatást kezdeményezett.
Az új kulturális támogatási rendszer sajátos sorrendben működik: előbb meghozzák a döntést, aztán ellenőrzik, hogyan is született.
Mintha a közpénz útját utólag kellene berajzolni a térképre. A pályázat hiánya nem bizonyít jogsértést, de a teljes kedvezményezetti lista és a döntési szempontok nyilvánosságát sem pótolja semmiféle sajtóközlemény. Magyar Péter átláthatóságot ígért. Most megmutathatja, pontosan mit értett alatta. A HírTV elemzése.
Tisza-kormány: az ígéretek után megérkeztek a számlák
Brüsszelben sem a sikerjelentésektől volt hangos a folyosó. Magyar Péter a rendkívüli uniós csúcs után maga mondta ki: a tagállamok távolabb kerültek egymástól a 2028-ban induló hétéves költségvetés ügyében. December 16-án folytatják az egyeztetést. Az, hogy most nem született végleges megállapodás, önmagában még nem rendkívüli kudarc.
A valódi kérdés az, mennyit sikerül megőrizni a magyar mezőgazdaságnak és a felzárkóztatási támogatásoknak, illetve milyen új kötelezettségeket vállal az ország.
A diplomácia sikerét nem a tárgyalóteremben eltöltött órák száma dönti el. A magyar gazdák és adófizetők számára az európai kompromisszum nem ünnepi csoportkép, hanem nagyon is számszerűsíthető eredmény. A HírTV tudósítása.
Budapesten közben már nem csupán számokról, hanem munkahelyekről döntöttek.
A Fővárosi Közgyűlés megszavazta 65 dolgozó 2027 márciusára tervezett elbocsátását. Az előterjesztés a kormány és a főváros közötti, húszmilliárdos kiadáscsökkentést előíró megállapodáshoz kapcsolódik. A Tisza képviselői a vitában kifogásolták a leépítést, végül azonban a támogatásukkal elfogadták a javaslatot.
A politikai kettős könyvelés működik: az egyik oldalon tiltakozás, a másikon igen szavazat.
Csak az érintett dolgozók fizetése nem könyvelhető át a kommunikációs rovatba. A főváros takarékossági kényszere valós kérdés, de a döntést támogató politikusoknak a következményeit is vállalniuk kell. A HírTV beszámolója.
A tudomány finanszírozásánál sem egészen ugyanaz szerepel a jelenlegi és a következő évi számításokban.
A Krausz Ferenc vezette Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ korábban elkülönített, zárolt több mint 34 milliárd forintja visszakerül a költségvetésbe, a kutatóközpont finanszírozását a minisztérium veszi át. Az augusztustól decemberig biztosított 7,6 milliárd forint működésre, beruházáslezárásra és eszközbeszerzésre is szolgál. A jövő évi közvetlen állami támogatást körülbelül négymilliárdra becsülik. A magyarországi vérmintavétel átmenetileg szünetel, de a központ saját közlése szerint ez a következő kutatási szakasz előkészítésének része, nem bizonyított következménye a pénzügyi átalakításnak. A tudományos átvilágítás szükséges lehet. Egy Nobel-díjas kutatás jövőjét azonban nem lenne szerencsés a költségvetési rögtönzés műfajában megírni. A kérdés a hosszú távú finanszírozás kiszámíthatósága. A finanszírozás részletei.
A nap végén a kormány még a hozzászólásokhoz is használati utasítást adott.
A hivatalos közösségi oldalakon közzétett szabályzat alapján eltávolíthatók a jogsértő, sértő és valótlan tényállításokat tartalmazó kommentek, egyes érzékeny témáknál pedig a hozzászólás lehetősége is kikapcsolható. Az emberi méltóság és a személyes adatok védelme természetesen indokolt.
Csakhogy a tények ellenőrzése és a kellemetlen vélemények kiszűrése között van különbség. Ki állapítja meg a vitatott kijelentések valótlanságát, és hogyan lehet kifogásolni egy moderálási döntést?
A szabályzat önmagában nem bizonyít politikai cenzúrát, de a visszaélések megelőzéséhez világos garanciák kellenek. A nyilvánosság ugyanis attól nem válik szabadabbá, hogy a mikrofon kikapcsológombja a kormány kezében van. A hivatalos szabályzat.
Hat ügy, hat különböző felelősségi kérdés. A közös pont mégis világos: az ígéretek után most a döntések következményeit kell mérni. A Tisza-kormány nem kérhet hosszabb türelmi időt pusztán azért, mert korábban másokat is ugyanezekért a problémákért bírált.
Magyar Péter kormánya sokat beszélt arról, hogyan kellene működnie az államnak. Most már nem előadnia kellene ezt a leckét, hanem levizsgáznia belőle.
A hatalomváltás megtörtént. A felmentés nem jár hozzá.
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