Magyar Péter szerint a Fidesz férfi politikusai alázták meg, és ezért sírta el magát pénteken a Parlamentben a Tisza Párt országgyűlési képviselőnője. A miniszterelnök kiállt Göröghné Bocskai Éva mellett, akinek a korábbi munkásságát méltatta és akit a rendszerváltás egyik hősének nevezett.

Magyar Péter a Facebookra feltöltött videójában mindenfajta konkrét eset említése nélkül azt mondta hogy a Fidesz férfi politikusai, rendszeresen megalázzák a Tisza női képviselőit a Parlamentben. A miniszterelnök korábban egy parlamenti ülésen például ő szólt oda a fideszes Hegedűs Barbarának, hogy: "milyen anya vagy te?"