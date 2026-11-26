Lengyelországból és Szlovákiából kellene pótolni a kiesett kukoricaterményt - mondta híradónknak Tuzson Bence azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter pozitívan állt az ukrán elnök által felajánlott kukorica-importhoz. A Fidesz országgyűlési képviselője kifejtette: Zelenszkij csak a saját multicégeit szolgálná ki azzal, hogy kukoricát importál hazánkba, a miniszterelnök pedig folyamatosan ezeket a vállalatokat helyezi előtérbe és nem érdekli a magyar emberek egészsége.

A magyar gazdák minden szigorú szabályt betartva, ellenőrzött körülmények között termelnek, ami Ukrajnában nem jellemző - mondta Papp Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara volt elnöke kifejtette: kiemelt fontosságú, hogy megvédjék a magyar gazdákat és a magyar piacokat.

Tuzson Bence pedig arról beszélt híradónknak, hogy szerinte elsősorban Lengyelországból és Szlovákiából kellene pótolni a kiesett kukoricaterményt.

– A magyar gazdák érdekeivel súlyosan ellentétes az, hogy ilyen bejelentéseket tesz a miniszterelnök, hiszen körülbelül a számításaim szerint 1 millió tonna kukorica még van Magyarországon a raktárakban. 1 millió tonna. Azzal, hogy bejelentést tett Magyar Péter, hogy majd jön az ukrán kukorica, a felvásárlások megálltak és a magyar gazdák azt sem fogják tudni eladni amijük van, mert olyan alacsony árat fognak érte kínálni, de Magyarország korábban is megoldotta azt, hogyha hiány volt ilyen termékekből és nem Ukrajnából vásárolta meg, hanem az Európai Unió más tagállamaiból, például Lengyelországból vagy Szlovákiából. Ezt kellene tenni – mondt el a Fidesz országgyűlési képviselője.

A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: Zelenszkij csak a saját multicégeit akarná kiszolgálni azzal, hogy kukoricát importálna hazánkba, Magyar Péter pedig folyamatosan ezeket a vállalatokat helyezi előtérbe.

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