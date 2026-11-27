A Vidék- és Településfejlesztési Bizottság csütörtöki ülését Göröghné Bocskai Éva vezette alelnökként. „A mi Tibink!” – így köszöntötte Szabó Tibor államtitkárt. A költségvetési módosító javaslatok egyikénél a szavazás után pontosan összeszámolta a voksokat: két igen és öt nem. A kihirdetést mégis öt igennel kezdte. „Nem, öt nem” – szóltak közbe. Az alelnök javított, és kimondta, hogy a bizottság elutasította a javaslatot. Az államtitkár felszólalása előtt is segítséget kapott a Hír TV csütörtöki tudósítása szerint. HírTv

Göröghné Bocskai Éva a videó visszhangjáról beszélt

Pénteken, a plenáris ülés előtt a képviselő leült a helyére és elsírta magát. Egy képviselőtársa vigasztalta. A Tisza-frakció kiállt mellette. Közleményükben azt írták, az ülésvezetés hibáit ki kell javítani, a személyes gúnyolódást viszont elutasítják. Göröghné elmondta, hogy a csütörtöki videóra érkező reakciók viselték meg. Úgy vélte, az április óta tartó feszített munkatempó és a fáradtság is közrejátszhatott abban, hogy elsírta magát – mondta a Blikknek.