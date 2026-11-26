A Tisza-kormány kulturális támogatásairól Szabó László azt állítja: telefonon keresték a kiválasztott szervezeteket, amelyek 24 órás Google-űrlap kitöltésére kaptak felkérést. Nagy Ervin az időhiánnyal indokolja a nyílt pályázat elmaradását. Kik döntöttek, és hol a teljes lista? A HírTV riportja. A mezőkövesdi vonatbaleset után a Fidesz Vitézy Dávid és Hegyi Zsolt soron kívüli meghallgatását kezdeményezi. A miniszter szerint a régi kocsi nem rendelkezett korszerű ajtóellenőrzéssel; a baleset okát még vizsgálják. A HírTV cikke.

Tisza-kormány: újabb kérdések a közmédia működéséről

A Tisza-kormány külügyi államtitkára, Velkey György a Kossuth Rádióban Orbán Viktor korábbi utazásainak vizsgálatáról beszélt. Deák Dániel szerint az államtitkár előre megírt válaszokat olvasott fel. A vágatlan adás ellenőrzése nélkül a felolvasás és az előzetes kérdésegyeztetés nem igazolt. Velkey György rádióinterjúja így a közmédia kérdezési gyakorlatát is vitatémává tette, miközben az utazások költségeit ugyanúgy dokumentumokkal kell bizonyítani. A HírTV Velkey-archívuma. Az MTI beszámolója.

A műsor vendégei

Dezse-Zelenka Dóra, a Revans újságírója

Nagy-Bató Jonatán, az Ultrahang tartalomgyártója

Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője

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