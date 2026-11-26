A Tisza párt képviselői hócsatával és hóember építéssel próbáltak lazítani a szerdai parlamenti ülésnap után. A felvételen az látható, hogy Ferenczi Gábor hógolyóval megdobja Gajda Attilát, aki erre hemperegni kezd a földön.

De a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság ülésén sem a szakmai vita játszotta a főszerepet. Inkább a levezetésen volt a fókusz, ugyanis Göröghné Bocskai Éva, a Tisza párt Hajdú-Bihar megyei képviselője sajátos stílusával hívta fel magára a figyelmet.

A bizottsági ülésen részt vett a vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkár is, akit Göröghné Bocskai Éva egyszerűen a mi Tibinknek nevezett.

A bizottsági megbeszélés második részében pedig már képviselőtársának kellett besegítenie az ülésvezetésbe.

De még a bizottsági ülés lezárása is emlékezetesre sikerült, a politikus érezhetően már a végét várta.

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