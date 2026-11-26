„A mi Tibink” – elemében volt a tiszás ülésvezető
Bakik, elszólások és probléma a szavazat számlálásánál. Emlékezetesre sikerült a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság ülése, de nem a lezajlott vita, hanem a megbeszélést levezető elnök sajátos stílusa miatt. De nem Göröghné Bocskai Éva az egyetlen tiszás politikus, aki nem a szakmai teljesítményével hívta fel magára a figyelmet.
A Tisza párt képviselői hócsatával és hóember építéssel próbáltak lazítani a szerdai parlamenti ülésnap után. A felvételen az látható, hogy Ferenczi Gábor hógolyóval megdobja Gajda Attilát, aki erre hemperegni kezd a földön.
De a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság ülésén sem a szakmai vita játszotta a főszerepet. Inkább a levezetésen volt a fókusz, ugyanis Göröghné Bocskai Éva, a Tisza párt Hajdú-Bihar megyei képviselője sajátos stílusával hívta fel magára a figyelmet.
A bizottsági ülésen részt vett a vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkár is, akit Göröghné Bocskai Éva egyszerűen a mi Tibinknek nevezett.
A bizottsági megbeszélés második részében pedig már képviselőtársának kellett besegítenie az ülésvezetésbe.
De még a bizottsági ülés lezárása is emlékezetesre sikerült, a politikus érezhetően már a végét várta.
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