Financial Times: Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását

Azt bizonygatta a választások másnapján a miniszterelnök, hogy a Tisza-kormány nem fogja gyorsítósávon beengedni Ukrajnát az unióba. Sőt, amennyiben Kijev tárgyalásai a célhoz közelítenek, népszavazást is tartanak majd. A Financial Times azonban hétfőn arról számolt be, hogy Magyarország várhatóan ezen a héten már nem akadályozza Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak következő technikai lépését. A cikkben arra is kitérnek: Magyar Péter utasította a magyar diplomatákat, hogy ne blokkolják a két új tárgyalási klaszter megnyitásáról szóló levelek továbbítását. Azt is írják, hogy Budapest teljes támogatása attól függ, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadja-e a nemzeti kisebbségek oktatásának bővítéséről szóló törvényt. Az újabb két klaszter megnyitásával az Ukrajna és Moldova EU-csatlakozásáról szóló tárgyalási folyamat már csak két területen maradna nyitva.

A hírre Florian Philoppot, a francia Hazafiak párt elnöke is reagált, aki azt mondta: azzal ellentétben, amit a választási kampányban a magyaroknak ígért, Magyar Péter fel fogja oldani Magyarország vétóját Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Továbbá Eurogaga-nak nevezte a magyar miniszterelnököt, azaz az Európai Unió megszállottjának. Hozzátette: a magyarok nagyon hamar meg fogják bánni Orbán Viktor távozását.

Egy 100 milliárdokat érintő kérdésről van szó, és semmilyen tájékoztatást nem ad a Tisza-kormány – erre már Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője hívta fel a figyelmet. A HírTV az ügyben megkereste a Külügyminisztériumot. Azt szerettük volna megtudni, hogy elállnak-e a vétótól még azelőtt, hogy az ukrán parlament szavazott volna a magyar kisebbségek jogairól szóló törvénytervezetről. Orbán Anita tárcája annyit írt: a Külügyminisztérium a sajtóértesülést nem kívánja kommentálni.