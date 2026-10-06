Kiemelt videók

Meghallgatta Szijjártó Pétert az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága

A Napindító stúdiójában Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője válaszolt a kérdésekre.

Vágólapra másolva!

A képviselő ezekről a témákról beszélt a Napindítóban:

Meghallgatta Szijjártó Pétert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága.

Hidvéghi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel.

 

Továbbiak a témában