A képviselő ezekről a témákról beszélt a Napindítóban:
Meghallgatta Szijjártó Pétert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága.
Hidvéghi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel.
A Napindító stúdiójában Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője válaszolt a kérdésekre.
A képviselő ezekről a témákról beszélt a Napindítóban:
Meghallgatta Szijjártó Pétert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága.
Hidvéghi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel.