A képviselő ezekről a témákról beszélt a Napindítóban:

Meghallgatta Szijjártó Pétert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága.

Hidvéghi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel.