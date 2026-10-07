Tiszás KATA és ukrán csatlakozás: közben nyomoznak a tűzijáték miatt

A Monitor témája a KATA változás, az ukrán csatlakozás és a tűzijáték közbeszerzés. A Tisza-kormány KATA több vállalkozónak nyitná meg az adónemet, miközben egyesek havi terhe nő. Ukrajna uniós csatlakozása új technikai lépéssel haladhat tovább magyar támogatással, feltételek mellett. Az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében pedig már a BRFK nyomoz, miközben Radnai Márk vitatja, hogy részt vett volna az eljárásban.

Monitor: mit bír el a magyarázat?

Az új kata előnye és pluszterhe egyszerre létezik, az ukrán ügyben technikai lépés történt, nem tagsági döntés, a tűzijáték ügyében pedig nyomozás folyik, nem ítélet született. A közös kérdés mégis jogos: ha a dokumentált döntéseket és következményeket a politikai magyarázat mellé tesszük, ugyanaz a történet marad-e?

Vendégek:

Nagy István korábbi agrárminiszter

Koncz Zsófia frakcióvezető-helyettes, Fidesz