Közpénz, törvénymódosítás és egy különös parlamenti jelenet

A Monitor témája az NKA támogatás, a gyermekvédelmi törvény és Magyar Péter. A Duda Éva cége öt NKA-pályázaton 10,9 millió forintot nyert, majd a koreográfus szakmai bizottsági tagságot kapott. A gyermekvédelmi törvény módosítása eltörölt több korábbi, kiskorúakra vonatkozó tilalmi fordulatot, a Magyar Péter parlamenti reakciója pedig akkor került reflektorfénybe, amikor saját képviselőtársa felszólalásán is nevetett. Magyar Nemzet

Monitor: kapcsolatból még nem lesz bizonyíték

A 10,9 milliós támogatás és a személyes kapcsolat kérdéseket indokol, de önmagában nem bizonyít befolyást. A gyermekvédelmi törvénynél viszont már maga a szöveg változott: a korábbi explicit tilalmak egy része kikerült. A parlamenti nevetés pedig politikai gesztus, nem kormányzati döntés. Három külön ügy, ugyanazzal a szerkesztői kérdéssel: hol ér véget a dokumentált tény, és hol kezdődik az arra épített politikai történet?

Vendégek:

Dezse-Zelenka Dóra újságíró

Szentesi Zöldi László újságíró

Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, Fidesz

Műsorvezető: Ferkó Dániel