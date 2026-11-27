Kudarccal és a tervezettnél korábban, már az első nap után véget ért a november 26-án Brüsszelben tartott rendkívüli EU-csúcs. Az eseményt António Costa, az Európai Tanács elnöke azért hívta össze, hogy előkészítse a megállapodást a 2028-tól hatályba lépő többéves pénzügyi keretről (MFF). A tagállamok álláspontjai azonban ahelyett,hogy közeledtek volna, még távolabb kerültek egymástól, így a csúcs második napját lemondták, és a delegációk hazautaztak. A tárgyalások fő törésvonalát a költségvetés mérete és elosztása jelentette. A nettó befizető úgynevezett fukar államok – amelyek már „észszerű heteknek” nevezik magukat – csökkentenék a büdzsét, és a versenyképességre, valamint a biztonságra koncentrálnának, míg a Magyarországot is magában foglaló kohézió barátai a felzárkóztatási és agrártámogatások növelését szorgalmazták. Amikor Costa és Ursula von der Leyen bizottsági elnök öt vegyes kiscsoportra bontotta a vezetőket, a fukar országok diplomatái – köztük Christian Stocker osztrák kancellár – egységük megbontásával vádolták meg Costát, és egyszerűen nem vettek részt a munkacsoportos üléseken. Emellett több tagállam,köztük Magyarország is elutasította az új uniós adók kivetésére vonatkozó javaslatot.

A költségvetési vita mellett az Ukrajnának szánt újabb 45 milliárd eurós hitelről sem született döntés, noha Friedrich Merz német kancellár a két ügyet összekapcsolva kijelentette, hogy addig nem szavaz meg semmilyen költségvetést, amíg a hitelből vannak kimaradó országok. Míg Bulgária egy kompromisszumos javaslattal csak egy 20 milliárd eurós tétel mögé állna be, Magyarország, Szlovákia és Csehország továbbra is elzárkózik a részvételtől. A csúcs egyetlen konkrét döntése az Európai Központi Bank vezetését érintette, ahol Christine Lagarde utódjának a spanyol Hernández de Cost javasolták, így a vitás kérdések rendezése a várhatóan karácsonyig is elhúzódó decemberi csúcsra maradt.

Dornfeld László emlékeztetett arra, hogy bár még lenne idő rá, hogy közelebb hozzák egymáshoz a felek az álláspontokat, politikai okokból az EU-ban sokan mégis mielőbb tető alá akarják hozni az új uniós büdzsé elfogadását. Dornfeld László szerint ugyanis mind Spanyolországban, mind Franciaországban jó eséllyel patrióta kormányzat kerülhet hatalomra hamarosan, ők pedig alapjaiban forgatnák fel a mostani tervezeteket – például Ukrajna támogatását illetően.