Munkaidőbotrány a Miniszterelnökségen: nem mindenki bírja az intenzív munkát

A munkaidő betartására figyelmezteti beosztottjait a miniszerelnökség közigazgatási államtitkára. Egy a Világgazdaság által megszerzett belső levélben Ducsay Zsuzsanna a munkaidő pontos betartására hívja fel a dolgozók figyelmét. Tapasztalatai szerint az Alkotmány utca 5. szám alatt - ahol a miniszterelnök székhelye is van - többen csak fél kilenc és kilenc óra között érkeznek meg munkahelyükre és vannak olyanok, akik már délután öt előtt elhagyják az épületet.

A Világgazdaság megjegyzi, hogy Magyar Péter miniszterelnök és miniszterei rendszeresen a kabinetben folyó intenzív munkáról beszélnek, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig tárcáját korábban a Tisza-adminisztráció és az óriási jogalkotási folyamat motorjaként jellemezte.