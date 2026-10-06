Osztie Zoltán: Kötelességem hirdetni az evangéliumot

Osztie Zoltán szeptemberi prédikációja miatt támadta Magyar Péter az atyát. Beszédében elmondta véleményét a Tisza-kormányról és a párt szavazóiról. Rámutatott, hogy sok „tévelygő” embertársa van, aki szembemegy az evangéliumi élettel, voksol a hazugságra, az erkölcstelenségre, és a gyűlöltre. Válaszul Magyar Péter azt követelte, hogy a Katolikus Egyház határolódjon el a paptól és nyilvánosan ítéljék el Osztie Zoltán mondatait.

Osztie Zoltán a HírTV-nek adott exkluzív interjúban elmondta: szavaival nem akart ítéletet mondani senki fölött, azonban papként is kötelessége felhívni a figyelmet a problémákra és a veszélyekre. A plébános kiemelte, hogy szerinte a miniszterelnök megszólítva érezte magát a prédikációban, ezért támadta őt, és azért adta utasításba az egyháznak, hogy határolódjon el tőle.

Radics Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint Magyar Péter és kormánya már több alkalommal is szembement az egyház értékeivel, ezért nem véletlen, hogy a plébános felhívta a figyelmet a Tisza-kormány hibáira. Hozzátette: a miniszterelnöknek nincs joga beleszólni az egyház ügyeibe. Osztie Zoltán atya egyébként azóta bocsánatot kért a Tisza-szavazókat érintő szavai miatt. A 24.hu-nak adott interjújában elmondta: természetesen nem konkrét személyeket, hanem egy szemléletet akart megnevezni és minősíteni.