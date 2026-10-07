A rezsicsökkentés nem ingyenes – de a megszüntetése sem az

A rezsicsökkentés és az árrésstop jövőjéről Bod Péter Ákos szerint két héten belül dönteni kell. Az energiaárak ügyében a rezsicsökkentés kivezetése szerinte célzott energiatámogatás felé nyitna utat, míg az árrésstop megszüntetése visszaadná a piacnak az árképzést. Az MNB ugyanakkor azt is rögzítette, hogy az árréskorlátozások korábban mérsékelték az inflációt, miközben 2026 nyarán már a kivezetésük sem veszélyeztette volna a 3 százalékos célt.

Rezsicsökkentés: olcsóbb lenne-e nélküle a rendszer?

A vita ezért nem intézhető el azzal, hogy minden hatósági beavatkozás eleve rossz vagy jó. Magyarországon a háztartási gáz- és áramárak uniós összevetésben a legalacsonyabbak között vannak, ennek azonban költségvetési ára is van. A kérdés az: olcsóbb és igazságosabb lenne-e a családoknak a célzott rendszer, vagy csak máshová kerülne ugyanaz a számla?