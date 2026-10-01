Gyanús furgon, fekete zsákok: csempész cigarettát és két kilogramm kábítószergyanús anyagot talált a NAV

Fekete zsákok és egy gyanús külföldi furgon. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyőrei több ellenőrzésen is váratlan dolgokra bukkantak. Csempész cigaretta és két kilogramm kábítószergyanús anyag is előkerült.

Az első esetben egy gyanúsan viselkedő autó keltette fel a pénzügyőrök figyelmét, és a szolgálati kutya jelzése végül igazolta a gyanút. A következő ellenőrzésen már nem cigarettát, hanem egy jelentős mennyiségű, kábítószergyanús anyagot találtak.

A pénzügyőrök munkája során nemcsak az utakon, hanem a jövedéki termékekkel kapcsolatos ellenőrzések során is számos szabálytalanságra derül fény. Egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei ellenőrzésen például csaknem kétszáz kilogramm vágott dohány került elő.

Ezek az esetek is azt mutatják: ami első pillantásra akár teljesen hétköznapinak tűnik, arról a következő ellenőrzésnél könnyen kiderülhet, hogy nagyon is van mit rejtegetnie. A NAV továbbra is minden törvényes eszközzel küzd az illegális elektromos cigaretta csempészete ellen.