Törvényeket kell átírni, hogy jövőre megkezdhesse munkáját az Európai Ügyészség

Juhász Hajnalka: "Amikor egy tagállam csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor bizonyos tagállami hatásköreinek egy részéről önként lemond az Európai Unió részére, ez pedig a büntetőjoghatósági hatásköreinek egy része, hiszen azt átadja az Európai Ügyészségnek. Egyébként magával az Európai Ügyészséggel meg volt egy kiváló úgynevezett megerősített együttműködési megállapodás a Magyarországnak, és ezt szerintem fontos elmondani. 17 ügyben működtett együtt a magyar kormány az Orbán kormány idején az Európai Főügyészséggel, és még annak idején az előző Európai Főügyész Laura Kodruta, aki 2021-es jelentésében kiemelte, hogy Magyarország volt az egyik, amely a legszorosabban együttműködött az Európai Ügyészséggel, nagyon hatékony volt az együttműködés."