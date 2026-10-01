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Törvényeket kell átírni, hogy jövőre megkezdhesse munkáját az Európai Ügyészség

A témában Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője nyilatkozott.

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  • Forrás: HírTV
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Juhász Hajnalka: "Amikor egy tagállam csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor bizonyos tagállami hatásköreinek egy részéről önként lemond az Európai Unió részére, ez pedig a büntetőjoghatósági hatásköreinek egy része, hiszen azt átadja az Európai Ügyészségnek. Egyébként magával az Európai Ügyészséggel meg volt egy kiváló úgynevezett megerősített együttműködési megállapodás a Magyarországnak, és ezt szerintem fontos elmondani. 17 ügyben működtett együtt a magyar kormány az Orbán kormány idején az Európai Főügyészséggel, és még annak idején az előző Európai Főügyész Laura Kodruta, aki 2021-es jelentésében kiemelte, hogy Magyarország volt az egyik, amely a legszorosabban együttműködött az Európai Ügyészséggel, nagyon hatékony volt az együttműködés."

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