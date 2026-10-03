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Tuzson Bence: Magyar Péter terel a börtönnel való fenyegetőzésével

A Nemzeti Kulturális Alap ügye felveti annak kérdését, hogy a fideszes politikusok jogszerűen ülnek-e a parlamentben – mondta Magyar Péter a kisvárdai fórumán. A miniszterelnök szerint a Fidesz politikusainak máshol kellene ülnie. Ezzel a megnyilvánulásával csak terel Magyar Péter Tuzson Bence szerint. A politikus úgy véli, hogy az NKA-ügy éppen azt mutatja, hogy önkényuralmat épít a Tisza Párt.

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Magyar Péter már 2025 februárjában azzal fenyegetőzött, hogy börtönbe fogják juttatni a jobboldali politikusokat. Akkor azt is kihangsúlyozta: megteremtik erre a forrást. Magyar Péter pénteki fórumán pedig új ötlettel állt elő. A miniszterelnök azt feszegette beszédében, hogy az úgynevezett NKA-ügy esete felveti, hogy a fideszes politikusok jogszerűen ülnek-e a Parlamentben.

Az egyre növekvő önkénnyel próbálja elfedni Magyar Péter a kormánya problémáit – reagált a kormányfő mondataira a Fidesz országgyűlési képviselője. Tuzson Bence hozzátette: az NKA-ügy is megmutatja az önkényuralmi rendszer jellegét. A politikus rámutatott: Hankó Balázs volt államtitkárának semmi köze nem volt az esethez, mégis úgynevezett pszichikai bűnsegédként indítottak eljárást ellene és rendelték el a letartóztatását.

A témában Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője is válaszolt az alábbi kérdésekre:

  • Ellenzéki képviselőként, hogy érinti önt a miniszterelnök kisvárdai kijelentése?
  • Az NKA-ügy tekinthető az abszolút filmszínház folytatásának?   

 

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