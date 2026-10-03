Tuzson Bence: Magyar Péter terel a börtönnel való fenyegetőzésével

Magyar Péter már 2025 februárjában azzal fenyegetőzött, hogy börtönbe fogják juttatni a jobboldali politikusokat. Akkor azt is kihangsúlyozta: megteremtik erre a forrást. Magyar Péter pénteki fórumán pedig új ötlettel állt elő. A miniszterelnök azt feszegette beszédében, hogy az úgynevezett NKA-ügy esete felveti, hogy a fideszes politikusok jogszerűen ülnek-e a Parlamentben.

Az egyre növekvő önkénnyel próbálja elfedni Magyar Péter a kormánya problémáit – reagált a kormányfő mondataira a Fidesz országgyűlési képviselője. Tuzson Bence hozzátette: az NKA-ügy is megmutatja az önkényuralmi rendszer jellegét. A politikus rámutatott: Hankó Balázs volt államtitkárának semmi köze nem volt az esethez, mégis úgynevezett pszichikai bűnsegédként indítottak eljárást ellene és rendelték el a letartóztatását.

A témában Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője is válaszolt az alábbi kérdésekre: