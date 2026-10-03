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Magához veszi a BKK ötven százalékát a kormány

Nem halad Vitézy Dávid az Országos Közlekedésszervező létrehozásával, ezért volt szükség a BKK-ra – ezt mondta a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke. Dorner Lajos szerint a gyors megoldás a BKK államosítása. A főpolgármester és a miniszter csütörtökön jelentette be, hogy 50%-os tulajdonos lesz az állam a BKK-ban. A budapesti Fidesz szerint a kormány jött, látott és mindent vitt.

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Magához veszi az állam a BKK 50%-át – erről állapodott meg csütörtökön a főpolgármester és a kormány. Karácsony Gergely azzal magyarázza a döntést, hogy ezzel jobban és olcsóbban fog működni a tömegközlekedés Budapesten. A politikus a tervekről azonban nem tájékoztatta a közgyűlést.

A közlekedési miniszter pedig már arról kezdte el győzködni a sajtót, hogy ez nem államosítás, és ezzel egységesebb lesz a tömegközlekedés az agglomerációból. A bejelentett döntés igen is államosítást jelent – közölte a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke. Dorner Lajos szerint Vitézy Dávidnak azért kell a BKK fele, mert rosszul halad az Országos Közlekedésszervező létrehozásával. Hozzátette, hogy a biztos formát a mutyira cseréli a kormány. 

Szepesfalvy Anna, a budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint eddig is csökkent a tömegközlekedést igénybe vevők száma és nem tisztázott, hogy ez hogyan változhatna. Az egész döntés folyamata pedig antidemokratikus volt – emelte ki a politikus. Hozzátette, hogy a részletszabályok sem világosak, így várják azok tisztázását is.

 

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