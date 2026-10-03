A spanyol király és királyné felkeresi az illegális migránsok által sújtott Ceutát

Spanyol uralkodó 2007 óta nem járt országa két észak-afrikai területén. VI. Fülöp spanyol király és Letícia királyné október közepén azonban ellátogat a térségbe, és nem csak Ceutát, de Melillát is felkeresik. Az újságírók meg is kérdezték a királytól, hogy izgatott-e az út miatt: "ahogy mindig" – mondta a spanyol uralkodó.

A ceutai FaroTV a város utcáin járt utána, hogy a helyieknek mi a véleménye a látogatásról. A válaszok vegyes érzelmeket tükröznek: a legtöbben üdvözlik a király érkezését és régóta esedékesnek is tartják, mások szerint a spanyol királyi pár is hátat fordított nekik.

A király látogatásának célja, hogy bemutassa a spanyol korona határozott támogatását a helyiek felé. VI. Fülöp király a közelmúltban szilárd elkötelezettségét nyilvánította ki a régió szuverenitása és biztonsága iránt. Kedden egy madridi gálavacsorán azt mondta, hogy a Ceutában történtek elfogadhatatlanok, amelyek hatalmas biztonsági, közrendi és a humanitárius kihívást jelentenek. A spanyol uralkodó szerint a kialakult helyzet rámutatott: szorosabb együttműködésre van szükség az Európai Unió tagállamai között a külső határok védelmében. Mint mondta: azok, akikre nagyobb nyomás nehezedik, nem viselhetik egyedül a felelősséget. A királyi palotában rendezett vacsorán a francia elnök mellett a spanyol miniszterelnök is részt vett, aki nem a migránsok hazatoloncolásában, hanem kulturált elszállásolásukban látja a megoldást.