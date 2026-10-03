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Francia diáktüntetések: jobb oktatási körülmények, több tanár és igazságosabb felvételi rendszer

Elszabadult a pokol Franciaországban, miután a kormány tervezett megszorításai tovább súlyosbítanák az oktatás finanszírozási válságát. Középiskolás diákok és egyetemi hallgatók követelnek jobb oktatási körülményeket és igazságosabb egyetemi felvételi rendszert. Az elfajuló diáktüntetésekben iskolák rongálódtak meg, intézményvezetők, tanárok sérültek meg. Több ezer fiatalt őrizetbe vettek, Marseille-ben egy igazgatót és helyettesét benzinnel öntötték le.

  • Híradó
  • 4 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Párizsi diákok állták el a Hélène Boucher középiskola kapuját. Az oktatási körülmények és az egyetemi felvételi rendszer miatt törtek ki tüntetések Franciaországban. A tanulók arra panaszkodnak hogy romos épületekben kell tanulniuk, a szabályok pedig korlátozzák a hozzáférésüket a felsőoktatáshoz. Egy táblán az állt: "Nem fizetjük a nyugdíjakat, ha így bántok velünk". Az egyik tüntető diák apja bírálta a túlzsúfolt tantermeket, és megjegyezte, hogy az iskola 10. évfolyamán 36 diák van osztályonként.

Petárdákat lőttek a tüntetők a rohamrendőrökre Párizs egyik külvárosában. A demonstrálók szemeteskukákat és műanyag dobozokat égettek el. Marseille-ben egy igazgatót és helyettesét benzinnel öntötték le. Az egyre erőszakosabbá váló diáktüntetések miatt pénteken országszerte mintegy 400 középiskola maradt zárva, gyakorlatilag minden tizedik.

A francia kormány egy sor kiadáscsökkentést jelentett be a 2027-es költségvetésében. A tervezett megszorítások tovább súlyosbítják az oktatás finanszírozási válságát, és fokozzák az elégedetlenséget. A francia oktatási miniszter arra kérte a szülőket, hogy beszéljék le gyermekeiket az utcai zavargásokról. Edouard Geffray elmondta: 2000 demonstrálót vettek őrizetbe, többségükben tinédzsereket. A zavargásokban 40 igazgató sérült meg és mintegy 100 iskola súlyos károkat szenvedett.

 

 

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