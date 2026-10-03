Francia diáktüntetések: jobb oktatási körülmények, több tanár és igazságosabb felvételi rendszer

Párizsi diákok állták el a Hélène Boucher középiskola kapuját. Az oktatási körülmények és az egyetemi felvételi rendszer miatt törtek ki tüntetések Franciaországban. A tanulók arra panaszkodnak hogy romos épületekben kell tanulniuk, a szabályok pedig korlátozzák a hozzáférésüket a felsőoktatáshoz. Egy táblán az állt: "Nem fizetjük a nyugdíjakat, ha így bántok velünk". Az egyik tüntető diák apja bírálta a túlzsúfolt tantermeket, és megjegyezte, hogy az iskola 10. évfolyamán 36 diák van osztályonként.

Petárdákat lőttek a tüntetők a rohamrendőrökre Párizs egyik külvárosában. A demonstrálók szemeteskukákat és műanyag dobozokat égettek el. Marseille-ben egy igazgatót és helyettesét benzinnel öntötték le. Az egyre erőszakosabbá váló diáktüntetések miatt pénteken országszerte mintegy 400 középiskola maradt zárva, gyakorlatilag minden tizedik.

A francia kormány egy sor kiadáscsökkentést jelentett be a 2027-es költségvetésében. A tervezett megszorítások tovább súlyosbítják az oktatás finanszírozási válságát, és fokozzák az elégedetlenséget. A francia oktatási miniszter arra kérte a szülőket, hogy beszéljék le gyermekeiket az utcai zavargásokról. Edouard Geffray elmondta: 2000 demonstrálót vettek őrizetbe, többségükben tinédzsereket. A zavargásokban 40 igazgató sérült meg és mintegy 100 iskola súlyos károkat szenvedett.