A kihallgatás utóélete: a miniszterelnök hárít, az ellenzék kettős mércéről beszél

Példátlan helyzet állt elő a hazai politikában, miután a legfőbb végrehajtó hatalom vezetője ellen hivatalos ügyészségi eljárás indult. Az eset alapját egy nyári szórakozóhelyi incidens adja, amely a közbeszédben telefonlopási ügy néven vált ismertté. Miután a parlament jóváhagyta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése iránti indítványt, a hatóságok azonnal cselekedtek, és teljes titoktartás mellett sor került a miniszterelnök kihallgatása körüli adminisztratív lépésekre. A nyomozóhatóság a lopás gyanúja miatt faggatta a politikust, aki rövid vallomásában tagadta a bűncselekmény elkövetését. Ez a zárt büntetőügy heves politikai reakciókat váltott ki az ellenzéki térfélen. Szűcs Gábor országgyűlési képviselő élesen bírálta a folyamatot, hangsúlyozva, hogy a kormánypárti és ellenzéki szereplők eltérő kezelése egyértelmű kettős mérce az igazságszolgáltatásban.