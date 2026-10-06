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Újabb magyarok kerültek fel az ukrán halállistára: azonnali diplomáciai lépéseket vár a Fidesz

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az ukrán halállista célja nem más mint az uszítás.

  • Hírek
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  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Azonnali diplomáciai lépéseket vár a Fidesz, miután Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője is felkerült az ukránok "halállistájára". Mint ismert nemrég Kerkez Milos és édesapja is felkerült rá, mint Ukrajna ellensége. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint komoly veszélyei vannak annak, ha valaki felkerül az ukrán honlapra.

Orbán Anitának és a külügyminisztériumnak már jóval hamarabb, határozottan ki kellet volna állnia Kerkez Milos és édesapja mellett - fogalmazott Panyi Miklós. 

A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: az ukrán halállista célja nem más mint az uszítás.

 

 

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