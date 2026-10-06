Újabb magyarok kerültek fel az ukrán halállistára: azonnali diplomáciai lépéseket vár a Fidesz

Azonnali diplomáciai lépéseket vár a Fidesz, miután Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője is felkerült az ukránok "halállistájára". Mint ismert nemrég Kerkez Milos és édesapja is felkerült rá, mint Ukrajna ellensége. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint komoly veszélyei vannak annak, ha valaki felkerül az ukrán honlapra.

Orbán Anitának és a külügyminisztériumnak már jóval hamarabb, határozottan ki kellet volna állnia Kerkez Milos és édesapja mellett - fogalmazott Panyi Miklós.

A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: az ukrán halállista célja nem más mint az uszítás.