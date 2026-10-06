Újabb ügy a Tiszánál: lemondásra szólították fel Csatári Ernőt

Lemondásra szólította fel a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a Tisza egyik országgyűlési képviselőjét. Novák Előd a lépést azzal indokolta, hogy Csatári Ernő hamisan magasabb iskolai végzettséget tüntetett fel magának. Közben a tiszás politikus után az ügyészség nyomoz költségvetési csalás gyanúja miatt.

Csatári Ernő közösségi oldalán magyarázkodott. Azt írta: valószínűleg adminisztrációs hiba történt. Kiemelte: ő már többször is jelezte, hogy folyamatban vannak a tanulmányai.

Nem Csatári Ernő az első olyan képviselő, akinek nehézséget okozott végzettsége pontos feltüntetése.

Bangóné Borbély Ildikó önéletrajzában azt tüntette fel, hogy 2013-ban közgazdászként végzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán, csakhogy az intézmény ezt cáfolta. Az MSZP ezért kizárta soraiból, a 2022-es országgyűlési választásokon pedig nem indulhatott a párt jelöltjeként.