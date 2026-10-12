Vallomás még nincs, politikai történet már van

A Komment témája Magyar Péter, Fürcht Pál és Radnai Márk. A Magyar Péter parlamenti felszólalása szerint a kormányfő már ismeri, miről tanúskodhat a volt főügyész, miközben a Fürcht Pál vallomása kapcsán hivatalosan egyelőre csak az biztos: jogi képviselője szerint kész részletes nyilatkozatot tenni hatóság előtt. A Radnai Márk tigris posztja közben nem nevezi meg a szereplőket, de a parlamenti ellenfeleknek szóló üzenetként vált politikai vitává.

Komment: ki írja a történetet a bizonyíték előtt?

A vita tétje ezért nagyobb egy erős mondatnál: lehet-e egy jövőbeli tanúvallomás tartalmát politikai tényként kezelni, mielőtt az megszületett, és mit mond a kormányzati politikai kultúráról a „tigris” és „borjak” nyelvezete? A tények, az értelmezések és a politikai retorika határát ma este négy eltérő nézőpontból teszik próbára.

DEÁK DÁNIEL,

POLITIKAI ELEMZŐ ÉS KOMMENTÁTOR



SZŰCS GÁBOR,

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, FIDESZ



NAGY ATTILA TIBOR,

POLITIKAI ELEMZŐ



MESTERHÁZY ATTILA,

ELNÖK, SZOCIALISTÁK ÉS DEMOKRATÁK