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Vészjósló figyelemelterelés

Eddig tartott: a Magyar Nemzet megtudta, hogy egy IMF-hitel felvételéről tárgyalhatott a Tisza-kormány a hétvégén a honvédségi luxusüdülőben. Ma pedig kiderült, hogy a KATA 50 ezer helyett 100 ezer lesz, és ha cégeknek számlázunk, még plusz 15 százalék jön rá. De a kampányban mintha nem ezt ígérték volna… Mindezekről a témákról a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

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A tartalomból: 

  • MEGSZORÍTÁSOK - A vagyonadóról és a KATA-adózásról tett bejelentéseket Magyar Péter
  • 8 ÓRA MUNKA… - Ruff Bálint tárcájánál nem értik miről szól a Beatrice slágere 
  • HAZUGSÁGSPIRÁL - Kikérte magának a norvég közmédia Magyar Péter súlyos vádjait 
  • KÉPESÍTÉS NÉLKÜL - Diplomát hazudott magának a Tisza országgyűlési képviselője
     

Vendégeink: 

  • Boros Bánk Levente, aki nem szívesen bízná Magyar Péterre a nyugdíja kiszámítását.
  • ifj. Lomnici Zoltán, akinek a nemzetközi példák alapján meggyőződése, hogy a Tisza vagyonadó-terve a visszájára fog elsülni.
  • Néző László, aki szerint a Tisza társadalmi egyeztetése annyit jelent, hogy megnézik mit írnak a Facebook-kommentelők.

 

 

 

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