Vészjósló figyelemelterelés

A tartalomból:
- MEGSZORÍTÁSOK - A vagyonadóról és a KATA-adózásról tett bejelentéseket Magyar Péter
- 8 ÓRA MUNKA… - Ruff Bálint tárcájánál nem értik miről szól a Beatrice slágere
- HAZUGSÁGSPIRÁL - Kikérte magának a norvég közmédia Magyar Péter súlyos vádjait
- KÉPESÍTÉS NÉLKÜL - Diplomát hazudott magának a Tisza országgyűlési képviselője
Vendégeink:
- Boros Bánk Levente, aki nem szívesen bízná Magyar Péterre a nyugdíja kiszámítását.
- ifj. Lomnici Zoltán, akinek a nemzetközi példák alapján meggyőződése, hogy a Tisza vagyonadó-terve a visszájára fog elsülni.
- Néző László, aki szerint a Tisza társadalmi egyeztetése annyit jelent, hogy megnézik mit írnak a Facebook-kommentelők.