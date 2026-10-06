Vészjósló figyelemelterelés

Eddig tartott: a Magyar Nemzet megtudta, hogy egy IMF-hitel felvételéről tárgyalhatott a Tisza-kormány a hétvégén a honvédségi luxusüdülőben. Ma pedig kiderült, hogy a KATA 50 ezer helyett 100 ezer lesz, és ha cégeknek számlázunk, még plusz 15 százalék jön rá. De a kampányban mintha nem ezt ígérték volna… Mindezekről a témákról a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.